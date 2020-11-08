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Haberler Galatasaray G.Saray Sivasspor virajında

G.Saray Sivasspor virajında

İstanbul ekibi deplasmanda Sivasspor ile saat 19.00’da puan mücadelesi verecek

G.Saray Sivasspor virajında
Giriş Tarihi: 8.11.2020

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında bugün deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao forma giyemeyecek. Marcao ve Marcelo Saracchi kadroya dahil edildi. Sivasspor da ise 5 eksik var. Kırmızı- beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Ziya Erdal, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka görev yapamayacak.

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Hatayspor maçında sarı kart gören Erdoğan Yeşilyurt da cezalı duruma düştüğü için oynamayacak. Galatasaray'da Christian Luyindama ve Younes Belhanda, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri durumunda 9. haftadaki Kayserispor maçında görev alamayacak.

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