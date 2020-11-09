Aslan seriye bağladı

Süper Lig'de sezona kötü başlayan ancak Erzurum ve Ankaragücü galibiyetleriyle kendine gelen Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. 18'de Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere göndermeyi başardı: 0-1. 43'te Kayode, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen hakem, penaltı noktasını gösterdi. 45'te kazanılan penaltı atışında topun başına Fajr geçti. Bu futbolcunun şutunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

OKAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

48'de Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Turan, düzeltip yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 75'te sağdan kullanılan korner atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı ancak ceza sahası dışındaki Uğur Çiftçi topu kaptı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına yaptığı ortada Caner gelişine bir vuruşla farkı 1'e indirdi: 1-2. 79'da Yasin ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Okan iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı. 80'de soldan yapılan ortada kale sahası içindeki Kone müsait pozisyonda topa dokundu ancak kaleci Okan bu pozisyonda da gole geçit vermedi. Maç 2-1 sona erdi.



FALCAO YOK

Galatasaray'da sakatlıklardan dolayı bir çok maç kaçıran Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, hafta içi geçirdiği sakatlık nedeniyle Sivasspor önünde kadroda yoktu. Tecrübeli forvet idmanda adalesinde ağrı hissedince MR çekilmişti. Falcao'nun milli aradan sonra kadroya dönmesi bekleniyor.



9 YIL SONRA

Galatasaray'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği maçta sarı-kırmızılıların 2. golünü Arda Turan kaydetti. Arda, Galatasaray formasıyla son olarak 18 Nisan 2011'de, Manisaspor'a karşı sarı kırmızılıların 3-2 galip geldiği karşılaşmada takımının ilk 2 golünü kaydetmişti. Öte yandan maçın ardından yayıncı kuruluşa röportaj veren yıldız isim gözyaşlarına hakim olamadı ve sevinç gözyaşları döktü.



SİVASSPOR'DA EKSİKLER ÇOK

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı. Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı. Öte yandan, Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki mücadelede localara kapasitenin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.