Aslan’a piyango

Süper Lig'de Sivasspor deplasmanından da 3 puanla dönerek kara bulutları dağıtan Galatasaray rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla haftayı en karlı kapatan ekip oldu. Cim-Bom, Erzurum, A.Gücü ve Sivas'ı yenerek 3 maçını da kazanırken, zirve takipçisi Fenerbahçe ve lider Alanyaspor ile şampiyonluk iddiası bulunan Beşiktaş ve Trabzonspor'un puan kayıplarıyla toplam 13 puanlık bir kazanım elde etti. F.Bahçe, Konya'dan aldığı şok yenilgi ile 3 puandan olurken, lider Alanya ise Trabzon ile yenişemeyerek berabere kaldı. Beşiktaş ise G.Antep FK'dan aldığı 3-1'lik yenilgi ile haftayı puansız kapatırken, bu kayıplar Galatasaray'a yaradı.



FORM GRAFİĞİ YÜKSELİŞTE

DEMİR Grup Sivasspor maçında G.Saray'ın ikinci golünü atan ve 9 yıl sonra resmi bir karşılaşmada gol sevinci yaşayan Arda'nın form gragiği yükselişte. Maç sonu 'Konu Galatasaray olunca duygusallaşıyorum" diyen Arda için kulüp de twitter hesabından "Yıllar değişir, o ruh değişmez!" mesajıyla Arda'nın 2008 sezonundaki şampiyonluk maçında Sivasspor deplasmanında attığı golü paylaştı.