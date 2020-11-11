Galatasaray çok büyük oynuyor

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar 8 yıldız oyuncuyu gündemine aldı. İstanbul ekibi, Monaco'da oynayan eski göz ağrısı Onyekuru, Fulham'a geri dönen ancak İngiliz ekibinde forma giymekte zorlanan Seri ile Stefan Johansen, Beşiktaş'ta gözden düşen Ljajic, Danimarka ekibi Kopenhag'da oynayan Jonas Wind, Çin temsilcisi Şangay SIPG'nin yıldız golcüsü Hulk, Portolu Sergio Oliveira ve Bursaspor'da yıldızı parlayan Ali Akman'ı gündemine aldı. Falcao'ya alternatif üretmeye çalışan yönetimin özellikle 34 yaşındaki golcü Hulk'u düşündüğü, orta saha için de Onyekuru, Seri ve Sergio Oliveira isimleri üzerinde durduğu belirtildi.



YÖNETİM SEÇİM KARARI ALDI

Galatasaray yönetimi, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldı. Açıklamada, "Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır. Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.