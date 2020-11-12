Seçim bilmecesi

Mustafa Cengiz başkanlığındaki Galatasaray yönetiminin önceki gün ani bir duyuruyla 19-26 Aralık arası seçime gitme kararı alması birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Başkan Mustafa Cengiz'in aday olup olmayacağı belirsizliğini korurken genel kurul üyeleri arasında birçok kişi, pandemi sebebiyle bu seçimin yapılamayacağını düşünüyor. Başkan Cengiz dün yaptığı açıklamada "Şu anda verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorum bırakmamı istiyorlar" derken şimdilik düşünme aşamasında olduğunu söyledi.

ADAY TRAFİĞİ YAŞANIYOR

Sarı-kırmızılılarda Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylığını açıklarken Ozan Korkut'un da seçime girmesi bekleniyor. Kulüpte Abdürrahim Albayrak'ın tavrı da merak edilirken Başkan Cengiz'in kuracağı ekiple Albayrak'ı pasifize etmek istediğine yönelik iddialar da mevcut. Camianın önde gelenlerinin ise 'çatı aday' olarak Cengiz Özyalçın'ı düşündüğü iddia ediliyor.