Seçim öncesi Üstünel iddiası

G.SARAY'DA gözler Aralık'taki seçime çevrilirken başkan Mustafa Cengiz'in kararı merakla bekleniyor. Cengiz, önceki gün ailesinden görevi bırakması yönünde istek geldiğini belirtse de başkanlık için açık kapı bırakmıştı. Cengiz'in yeniden aday olmak için çalışmalar yaptığı Haldun Üstünel'i listesine almayı planladığı öğrenildi. Eğer Cengiz, Üstünel'i asbaşkan olarak ikna ederse, başkanlık için adaylığını koyacak.