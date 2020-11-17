Cengiz’in yolu açıldı

GALATASARAY'DA Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri dün Çağlayan'dan gelen haberle derin bir nefes aldı. Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, 23 Mart 2019'daki mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemişti. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dün sabah başlayan duruşmada, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nun idari ibrasızlığının iptali için açılan dava görüldü. Mahkeme, görülen dava sonucunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesi kararını iptal etti.

GÖZLER YÖNETİM KURULU'NDA

BU kararla Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin yeniden adaylığının önünde bir engel kalmadı. Bu gelişme sonrası gözler Başkan Mustafa Cengiz'e çevrildi. Cengiz'in ilki 19 Aralık'ta, ikincisi 26 Aralık'ta gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul'da yeniden aday olup olmayacağı merakla bekleniyor.