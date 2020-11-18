Aslan’a şok üstüne şok!

Galatasaray'ı sıkıntı bastı. Norveç Milli Takımı'nda Omar, Hollanda Milli Takımı'nda Babel korona virüse yakalandı. Luyindama ise bu defa kasığından sakatlandı. Galatasaray'da bir anda 3 önemli eksik oluşurken, dün 3 futbolcunun daha Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, korona virüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu.

SARACCHİ HAREKATI BAŞLADI

Bu arada G.Saray'ın Leipzig'den kiraladığı sol bek Saracchi'nin bonservisini alabilmek için harekete geçtiği açıklandı. Yönetimin Alman ekibinin yetkilileri ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Özellikle de teknik direktör Fatih Terim'in Uruguaylı sol bekin bonservisini ara transfer döneminde alınmasını çok istediği öğrenildi. Saracchi, bu sezon 6 maçta 1 asist kaydetti.