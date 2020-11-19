G.Saray revire döndü

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, pazartesi günü evinde Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi revire döndü. Sarıkırmızılı ekipte, 2 futbolcunun ardından Babel, Omar ve Arda da korana virüse yakalanırken, kaleci Muslera, Luyindama ve Falcao'dan sonra Etobo'nun da Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu. İstanbul ekibinde Kayserispor karşısında şuana kadar 9 futbolcunun forma giyemeyeceği

açıklandı. Teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir 11 kuracağı ise merak konusu oldu. Bu arada korona virüs ve hesapta olmayan sakatlıklar nedeniyle diğer Süper Lig kulüpleri gibi büyük gelir kaybına uğrayan Galatasaray'a bir şok da UEFA'dan geldi. Pandemi sürecinde 100 milyon TL'nin üzerinde gelir kaybına uğrayan İstanbul ekibinin, Şampiyonlar Ligi gelirinden de 1 milyon Euro kesinti yapıldı.