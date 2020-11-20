Seçim trafiği

G.Saray'ın eski başkan yardımcısı Adnan Öztürk, 26 Aralık'ta yapılması planlanan erken seçimle ilgili ilginç bir öneri ortaya attı. Şu ana kadar sadece Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını resmen açıklarken, Cengiz Özyalçın ve Tuncer Hunca gibi isimlerin de seçime girmesi bekleniyor. Cengiz Özyalçın, Burak Elmas, Metin Öztürk'le görüşen Öztürk, olağanüstü seçimde Mustafa Cengiz'in tek aday olma önerisini sundu.

ALP YALMAN DA GÜNDEMDE

Öte yandan eski başkanlardan Alp Yalman'ın da çatı aday olarak değerlendirmeye alındığı kaydedildi. Ortaya çıkan bu görüşe göre Özyalçın, Elmas, Öztürk ve Hunca gibi adaylıkları söz konusu olan isimler mayısa kadar Yalman'ın ekibinde görev yapacak.



ÖZTÜRK FENA PATLADI

GALATASARAY'DA başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimi kaybetmesi durumunda mayısta yeniden aday olacağını belirtti. Öztürk, "Benim anlatacağım fabrikalarım yok ama babamın bıraktığı bir mazi var. Söylediği hiçbir projeyi yapmayan bir başkan var. Yeni Franck Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor. G.Saray birilerinin hesapları uğruna 50 milyon Euro kaybetti. Mustafa Cengiz ekibi 40 proje saydı, hangisini yaptılar?" diye konuştu.