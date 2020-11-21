Aslan’da Emre de sakatlandı

Süper Lig'in dokuzuncu haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi eksikler nedeniyle dertli olan ve kadro oluşturmakta zorlanan Galatasaray'da dün bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı-kırmızılılarda, Emre Taşdemir'in de sakatlandığı belirtilirken sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma, kanama tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandı.



EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Christian Luyindama, Peter Etebo ve Falcao'nun kontrolleri sürerken geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testleri pozitif çıkan beş futbolcunun da izolasyon, tedavi ve takip programları devam etti. Bu arada Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, eksikler sebebiyle yedek öğrencilerinden bu şansı iyi kullanmalarını isterken takımla sürekli toplantı yapıyor.



Süper Lig'in dokuzuncu haftasında pazartesi günü Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi eksikler nedeniyle dertli olan ve kadro oluşturmakta zorlanan Galatasaray'da dün bir sakatlık şoku daha yaşandı. Sarı-kırmızılılarda, Emre Taşdemir'in de sakatlandığı belirtilirken sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma, kanama tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandı.



EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Christian Luyindama, Peter Etebo ve Falcao'nun kontrolleri sürerken geçtiğimiz günlerde Kovid-19 testleri pozitif çıkan beş futbolcunun da izolasyon, tedavi ve takip programları devam etti. Bu arada Galatasaray'ın teknik patronu Fatih Terim, eksikler sebebiyle yedek öğrencilerinden bu şansı iyi kullanmalarını isterken takımla sürekli toplantı yapıyor.



GALATASARAY Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün yapılacak. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak. Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular da görüşülecek.