Aslan seri peşinde

Son 3 haftayı galibiyetle geçerek moral bulan ve zirve takibini sürdüren Galatasaray, Kayserispor karşısında birçok eksiği bulunmasına rağmen galip gelerek iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Elinde 14 oyuncu bulunan Terim, 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika'yı kadroya yazacak. Sakatlıkları bulunan ve Kovid- 19 testleri pozitif çıkan oyuncularından faydalanamayacak olan Terim, ileri uçta Diagne, orta sahada ise Emre Akbaba'dan faydalanacak. Terim, Kayseri maçının zor geçeceğini belirterek, "Artık sıra size geldi. Forma fırsatını iyi kullanın" dedi.

LINNES VE RYAN DONK GÖREVE

Galatasaray'da Omar ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Linnes ve Ryan Donk 11'e geri dönecek. Kayseri'de ise 3 eksik var. Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Kovid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Henrique'den faydalanamayacak.