  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Aslan seri peşinde

Aslan seri peşinde

’in 9’uncu haftasında G.Saray, bugün sahasında Kayserispor’u konuk edecek. 19.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.

Aslan seri peşinde
Giriş Tarihi: 23.11.2020

Son 3 haftayı galibiyetle geçerek moral bulan ve zirve takibini sürdüren Galatasaray, Kayserispor karşısında birçok eksiği bulunmasına rağmen galip gelerek iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, takımdaki eksiklerden dolayı ilk 11'ini oluşturmakta epey güçlük çekiyor. Elinde 14 oyuncu bulunan Terim, 21 kişilik maç kadrosunu tamamlamak için Emin, Ali Yavuz, Kerem ve Sekidika'yı kadroya yazacak. Sakatlıkları bulunan ve Kovid- 19 testleri pozitif çıkan oyuncularından faydalanamayacak olan Terim, ileri uçta Diagne, orta sahada ise Emre Akbaba'dan faydalanacak. Terim, Kayseri maçının zor geçeceğini belirterek, "Artık sıra size geldi. Forma fırsatını iyi kullanın" dedi.

LINNES VE RYAN DONK GÖREVE
Galatasaray'da Omar ile Luyindama'nın maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı Linnes ve Ryan Donk 11'e geri dönecek. Kayseri'de ise 3 eksik var. Samet Aybaba, Galatasaray deplasmanında sakatlığı bulunan İlhan Depe, Kovid-19 testi pozitif çıkan Wilfried Kanga ve cezalı olan Henrique'den faydalanamayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA