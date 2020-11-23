  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Galatasaray - Kayserispor I CANLI ANLATIM

- I

'in 9. haftasında heyecan sona eriyor. Kapanış mücadelesinde , 'u Stadyumu'nda ağırlıyor. Aslan galibiyet serisini sürdürmek isterken, Kayseri ile çıkış yakalamak istiyor.

Galatasaray - Kayserispor I CANLI ANLATIM

23.11.2020, 19:28

Süper Lig'de 9. hafta kapanış mücadelesinde Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zirve yarışında yara almak istemeyen Cimbom, üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Bayram Bektaş ile yollarını ayırarak Samet Aybaba'yı takımın başına getiren Kayserispor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi tüm futbol severler Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Emre Akbaba, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne

Kayserispor: Lung, Yasir, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Attamah, Campanharo, Manuel Fernandes, Muğdat, Lennon, Alibec

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Süleyman Özay üstlenecek. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray - Kayserispor I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA