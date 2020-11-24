Aslan’a Kayseri çelmesi

Süper Lig'de üçte üç yaparak zirveye yaklaşan Galatasaray, sahasında zor günler geçiren Kayserispor ile berabere kaldı: 1-1. 6. dakikada Aaron Lennon'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Campanharo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden dışarı gitti. 21'de Emre Kılınç'ın ceza saha dışının sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta ark direkte Donk'un kafa vuruşunda direkten dönen top savunmaya çarparak kornere gitti.

MUĞDAT KIRMIZI KART GÖRDÜ

61'de VAR'dan gelen uyarı sonrası Muğdat'ın Linnes'e yaptığı hareket faul olarak belirlendi ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Muğdat ise ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 63'te Diagne atışı gole çevirdi: 1-0. 70'te ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Campanharo'nun sert şutu ağlarla buluştu: 1-1. 80'de Emre Taşdemir'in sol kanattan ortasına ceza sahasında bomboş yükselen Mbaye Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci İsmail Çipe kurtardı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



SERT AÇIKLAMA

GALATASARAY teknik direktörü Fatih Terim, maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Terim şu ifadeleri kullandı: "Mücadelesi için Kayserispor'u kutluyorum. Hem 11-11 hem 11'e 10 olan bölümde. Benim sinirlendiğim tek bir şey var. Bugün 5 dakika uzatma verdiler, kaldım sahada, gitmedim. Biz oynamak istiyoruz. Muhteşem bir yönetim gösteren bir hakem. Genç, oynatıyor, kolay düdük çalmıyor. Kardeşim 10 oyuncu değişti ya. Herkes yatıyor. 5 dakika mıdır bunun hakkı Allah rızası için. Ali Sami Yen'de bu kadar kolay mı 8, 9, 10 vermemek? Her saniye oyun duruyor. Buna müsaade eden bir Türk hakemliği var. İsyanım buna, oynamak istiyoruz. İlk defa değil de bu. Sabahlara kadar seminerlerde anlatsınlar. Korku dağları bekler."



G.SARAY'DA EKSİK ÇOKTU

Süper Lig'in 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da sakatlık ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 6 futbolcu kadroda yer almadı. İstanbul'un sarı-kırmızılı takımında sakatlığı devam eden Radamel Falcao ile Kovid-19 testleri pozitif çıkan Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk ve Younes Belhanda müsabakanın kadrosunda bulunmadı. Galatasaray'da tedavileri tamamlanan Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir ise maçta yedekler arasında yer aldı.