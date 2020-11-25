G.Saray’da rota Gignac

Kayserispor maçında iyi futbola rağmen gol yollarında sıkıntı yaşayan ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Galatasaray'da yönetim transfer için düğmeye bastı. Radamel Falcao ve Diagne'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda rotasını Meksika'ya çevirdi. Cim- Bom, Meksika ekibi Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac'ı gündemine aldı.

OYUNCUYLA DA TEMAS KURULDU

2015'ten beri formasını terlettiği Meksika temsilcisi Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki golcüyle ilk temasları kuran yönetimi, ocak ayı gelmeden transferi mutlu sonla noktalamak istiyor. Fransa'da Lorient ekibinde yetişen Gignac, Pau FC, Toulouse ve Marsilya'da da forma giydi. Tigres'te bu sezon Play-Off da dahil olmak üzere toplam 18 maça çıkan tecrübeli golcü fileleri 13 kez havalandırdı. Muğdat kendini savundu.



MUĞDAT KENDİNİ SAVUNDU

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Muğdat Çelik, eski takımı Galatasaray ile oynadıkları maç sonrası kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Galatasaray maçında bir penaltıya sebep olup, çift sarı kartla oyundan ihraç edilen Muğdat, "Nerenin ekmeğini yiyorsam, oralıyım. Şu an Kayserisporluyum. Elle tuttuğum pozisyonda adam karşı karşıya pozisyona girecekti, mecbur kaldım. Penaltı kararına gelince, ağır karar. Kırmızıyı hak etmedim" dedi.