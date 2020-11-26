G.Saray’dan çifte hamle

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yakmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'da forma giyen eski yıldızı Onyekuru ile Danimarka ekibi Nordsjaelland'da oynayan Kamal Deen Sulemana'nın transferlerini bitirmek için görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Fransız ekibinde forma giymekte zorlanan Onyekuru'nun alınması için yönetimden şartların zorlanmasını istedi. Yönetimin 6 milyon Euro bonservis bedeli olan 23 yaşındaki oyuncu için kulübünden indirim istedi.



FATİH TERİM ÇOK İSTİYOR

Takımı gençleştirmeye çalışan Terim'in ayrıca 18 yaşındaki Ganalı sol açık Kamal Deen Sulemana'nın da alınması için yönetime rapor verdiği ifade edildi. Sarı-kırmızılıların, Antalya'da oynanan Gana-Katar maçını mercek altına aldığı ve Kamal Deen Sulemana'ı beğendiği ortaya çıktı. Danimarka ekibi Nordsjaelland oynayan Sulemana için de İstanbul ekibinin nabız yokladığı belirtildi.



SEÇİM ERTELENDİ

Galatasaray'da başkanlık seçimi ertelendi. 19- 26 Aralık tarihlerinde genel kurulu olağanüstü seçim için toplamak isteyen sarı-kırmızılılar, Kovid-19 salgını nedeniyle bunu yapamayacak. COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermişti.