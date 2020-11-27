Transfer bilmecesi

Galatasaray'da 26 Aralık'ta yapılması planlanan seçim kararı, Kovid- 19 tehlikesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenirken sarı-kırmızılılarda transfer konusu ise tam bir bilmeceye döndü. Finansal olarak bu sıkıntılı süreçte Galatasaray'ın işi hiç de kolay gözükmüyor. Galatasaray yönetimi, öncelikle değerini bulan birçok futbolcuyu satmayı hedeflenirken eksiklikleri bulunan mevkilere oyuncu alınıp alınamayacağını ise zaman gösterecek.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Geçen yıl Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmadan gelen 200 milyon liralık faiz ödemesi de yaklaşırken kongre öncesi teknik direktör Fatih Terim'in transfer isteklerinin ne ölçüde karşılanacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Aslan'ın Ocak'ta kadroyu yenilemesi bekleniyordu.