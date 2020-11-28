Galatasaray Ç.Rizespor virajında

Geçtiğimiz hafta sahasında Kayserispor'a takılan G.Saray bugün Çaykur Rizespor deplasmanında üç puan arayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Dün özel uçakla Trabzon'a, oradan da karayoluyla Rize'ye geçen sarıkırmızılılarda, izolasyon süreci devam eden Arda Turan, Babel, Omar Elabdellaoui, Younes Belhanda ve Okan Kocuk, Çaykur Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

RADAMEL FALCAO YİNE YOK

Ayrıca bu hafta içi de tedavisine devam edilen Radamel Falcao'nun da ilk 11'de yer alması beklenmiyor. Çaykur Rizespor'da da ligde oynadığı 7 maçta attığı 6 golle takımını sırtlayan Fransız golcü Loic Remy, korona virüs tedavisinin ardından tamamen hazır hale geldi. Yıldız futbolcu Remy, G.Saray maçında ilk 11'de sahada olacak. İki takım bugün toplamda 39. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 25-6'lık üstünlüğü bulunuyor.