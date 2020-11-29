Aslan Rize’de kükredi

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u farklı mağlup etti: 0-4. 24. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Emre Akbaba'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Feghouli'nin kafa vuruşu üst direkten dönüp sahaya geri döndü. Dönen topta Diagne'nin kafa vuruşunu kaleci Gökhan son anda ayakları ile uzaklaştırdı. 44'te Melnjak ile Emre Akbaba arasındaki hava topu mücadelesinde Emre Akbaba yerde kalınca maçın hakemi Atilla Karaoğlan VAR'a başvurarak penaltı noktasını gösterdi. 45+2'de Penaltı vuruşunda topun başına geçen Diagne topu filelerle buluşturdu: 0-1.

İKİNCİ YARIDA DİAGNE ŞOVU

452'de Emre Akbaba'nın pasıyla altıpasta topla buluşan Diagne'nin vuruşu savunmaya da çarpıp ağları havalandırdı: 0-2. 77'de topsuz alanda Emre Kılınç'ın yüzüne darbe vuran Boldrin ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı. 79'da Emre Kılınç'dan aldığı topu ceza sahasında iyi kontrol eden Diagne bir kez daha ağları sarstı: 0-3. 86'da kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Taylan hardika bir vuruşla skoru ilan etti: 0-4.





TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta oynanan ve 1-1 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçının kadrosunda tek değişikliğe gitti. Terim, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Saracchi'nin yerine Emre Taşdemir'e defansta görev verdi.



OĞULCAN RAKİP OLDU

Galatasaray'da sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Oğulcan Çağlayan, sarı-kırmızılı formayla ilk kez eski takımına karşı maça 11'de çıktı. Oğulcan Çağlayan, yeşil-mavili ekip ile sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve Galatasaray'a transfer olmuştu.