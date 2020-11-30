Galatasaray fobiyi yendi

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rize'yi 4-0'lık farklı skorla yenen Galatasaray, bu sezon deplasman fobisini yendi. Son yıllarda dış sahada beklenen performansı sergilemeyen Cim-Bom, bu sezon ise kötü talihini tersine çevirdi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, ligde topladığı 20 puanın 12'sini gurbette oynadığı maçlarla elde etti. Geçen sezon 17 deplasman maçının sadece 5'ini kazanan G.Saray, 2018-2019 sezonunda 7, 2017-2018 sezonunda 8, 2016-2017 sezonunda 9 ve 2015-2016 sezonunda da 4 müsabakadan galip ayrılmıştı.

MAÇ BAŞINA İKİ GOL KAYDETTİ

Sarı-kırmızlılar bu sezon ligde daha ilk 10 haftada 4 galibiyete ulaştı. Sarı-kırmızılılar konuk olduğu 5 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Cimbom içeride oynadığı 5 müsabakada ise 6 gol atıp, 4 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Başakşehir, Erzurumspor, Sivas ve Ç.Rize'yi mağlup ederken, Kasımpaşa'ya ise yenildi.