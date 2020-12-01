G.Saray’dan çifte hamle

Galatasaray'da yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yakmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'da forma giyen eski yıldızı Onyekuru ile Danimarka ekibi Nordsjaelland'da oynayan Kamal Deen Sulemana'nın transferlerini bitirmek için görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Fransız ekibinde forma giymekte zorlanan Onyekuru'nun alınması için yönetimden şartların zorlanmasını istedi. Takımı gençleştirmeye çalışan Terim'in ayrıca 18 yaşındaki Ganalı sol açık Sulemana'nın da alınması için yönetime rapor verdiği ifade edildi.

YILDIZ İÇİN NABIZ YOKLADILAR

Galatasaray'ın uzun zamandır mercek altına aldığı genç Kamal Deen Sulemana'ı beğendiği ortaya çıktı. Danimarka ekibi Nordsjaelland oynayan Sulemana için de İstanbul ekibinin nabız yokladığı belirtildi.