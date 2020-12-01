  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray G.Saray’dan çifte hamle

G.Saray’dan çifte hamle

ekibi, Monaco’da forma giyen eski yıldızı Onyekuru ile Nordsjaelland’da oynayan 18 yaşındaki Sulemana’yı istiyor.

G.Saray’dan çifte hamle
Giriş Tarihi: 1.12.2020

Galatasaray'da yönetim, ara transfer döneminde takıma takviye yakmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Monaco'da forma giyen eski yıldızı Onyekuru ile Danimarka ekibi Nordsjaelland'da oynayan Kamal Deen Sulemana'nın transferlerini bitirmek için görüşmelere başladı. Teknik direktör Fatih Terim, Fransız ekibinde forma giymekte zorlanan Onyekuru'nun alınması için yönetimden şartların zorlanmasını istedi. Takımı gençleştirmeye çalışan Terim'in ayrıca 18 yaşındaki Ganalı sol açık Sulemana'nın da alınması için yönetime rapor verdiği ifade edildi.

YILDIZ İÇİN NABIZ YOKLADILAR
Galatasaray'ın uzun zamandır mercek altına aldığı genç Kamal Deen Sulemana'ı beğendiği ortaya çıktı. Danimarka ekibi Nordsjaelland oynayan Sulemana için de İstanbul ekibinin nabız yokladığı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

G.Saray’dan çifte hamle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA