Tanju Çolak da virüse yakalandı

Türk futbolunun önemli golcüleri arasında yer alan Tanju Çolak da korona virüse yakalandı. 57 yaşındaki isim yaptığı açıklamada, sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Çolak, "Sevgili dostlar ateş ve halsizlik sebebi ile gittiğim hastanede yapılan test sonucu maalesef pozitif çıktı. Sağlık durumum şu an çok iyi. Dualarınızı bekliyorum" dedi.