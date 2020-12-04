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Haberler Galatasaray Aslan’da Dragovic sesleri

Aslan’da Dragovic sesleri

Ocak ayı için harekete geçen sarı-kırmızılılar, ’ın talip olduğu ’nın yerine Leverkusen’de forma giyen 29 yaşındaki yıldızı gündemine aldı.

Aslan’da Dragovic sesleri
Giriş Tarihi: 4.12.2020

Süper Lig'de son 5 maçın 4'ünü kazanarak şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'da yönetim ocak ayında yaşanacak rotasyon için transfere ağırlık verdi. İngiliz ekibi Everton'un ısrarla istediği savunma oyuncusu Luyindama'nın alternatifini arayan yönetim, yeniden Almanya'ya yöneldi. Sarı-kırmızılılar Bayern Leverkusen'in 29 yaşındaki yıldızı Dragovic için temasa başladı.

FATİH TERİM YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Oyuncunun kontratının bitimine kısa bir süre kalması transfer ihtimalini artırıyor. Avusturyalı futbolcunun G.Saray'a olumlu baktığı öğrenilirken, teknik direktör Fatih Terim'in de futbolcuyu uzun süredir takip ettirdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların, Luyindama'nın Everton'a transferinin durumuna göre çalışmaları hızlandırması bekleniyor.

TAYLAN SAKATLANDI
Galatasaray'da performansıyla parmak ısırtan Taylan Antalyalı dün antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sakatlandı. Girdiği bir ikili mücadelenin ardından sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı, günü tedbir amaçlı olarak tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun sağlık durumu yapılacak tetkikler sonrası netleşecek. Fernando Muslera, Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde çalıştı.

Almanya'da Leverkusen forması giyen Dragovic, bu sezon Bundesliga, Avrupa Ligi ve Almanya DFB Kupası'nda toplam 10 resmi maça çıkarken fileleri 1 kez sarstı.

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