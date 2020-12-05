G.Saray’a sert rakip

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bugün evinde Hatayspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Milli takım arasında korona virüs testleri pozitif çıkan ve testleri negatife dönen Arda Turan, Belhanda, Okan Kocuk ve Ryan Babel, Hatayspor maçında görev verilmesi halinde oynayabilecek. Omar Elabdellaoui ise karantina süresi sona ermediği için kadroda bulunamayacak. Sol ayak bileği burkulan Taylan Antalyalı'nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.

EVİNDE 5 MAÇTA 2 GALİBİYET

LİGDE geride kalan 10 haftada Galatasaray dış sahada daha çok puan topladı. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı 5 karşılaşmada 8 puan alırken, deplasmandaki 5 müsabakada 12 kazandı. İstanbul ekibi evinde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlup aldı.