Cim-Bom çok rahat

Süper Lig'de lider Alanyaspor'un yenildiği hafta da Galatasaray, sahasında Hatayspor'u mağlup ederek hata yapmadı: 3-0. 16. dakikada Taylan'ın ara pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak oyun alanına döndü. 25'te Feghouli'nin ara pasında topla buluşan Diagne'nin kaleye sokularak sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 32'de sağ çaprazdan Feghouli'nin ortaya havalandırdığı topu arka direkte kontrol eden Diagne'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.





GÖKHAN TAKIMINI 10 KİŞİ BIRAKTI

64'te Emre Kılınç'ın ortaladığı topa arka direkte Oğulcan Çağlayan kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde Pablo'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 80'de orta sahada Gökhan Karadeniz'in, Etebo'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar sarı kartını çıkardı. Daha önceden de sarı kart bulunan Gökhan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. 90+3'te Kerem pasını sol tarafta bulunan Ömer'e verdi. Ömer'in pasında ceza sahası içine hareketlenen ve burada topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonu VAR'da dinleyen hakem Erkan Özdamar daha sonra golü verdi: 3-0. Maç 3-0 bitti.



TERİM TAKIMI BOZMADI

Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son oynanan ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'ini korudu. Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip korona virüsü atlatan Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk müsabaka kadrosuna girdi. Korona virüs testleri negatife dönen ve karantina süresi sona eren üç futbolcu müsabakaya yedek kulübesinde başladı.