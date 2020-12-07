Muslera’sız rekor

Galatasaray, bu sezon Muslera'sız çıktığı 11 maçta kalesinde 7 gol görerek son 10 yılın rekorunu kırdı. Muslera'nın kaleyi koruğu 11. haftalar baz alındığında İstanbul ekibi geçen sezon 9, 2018-2019'da 14, 2017-2018'de 9, 2016-2017'de 10, 2015- 2016'da 13, 2014-2015'te 14, 2013-2014'te 12, 2012-2013'te 14 ve 2011-2012'de de 9 gol gördü. Orta saha oyuncularının yanı sıra Marcao, Linnes, Saracchi, Emre Taşdemir, Luyindama ve Omar'dan oluşan defans oyuncularının da iyi bir performans göstermesi İstanbul ekibinin rekor kırmasına neden oldu.

İYİ OLAN OYNAYACAK

Son oynadıkları Hatayspor'u da gol yemeden 3-0 yenen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "Oyuncularımızı çok iyi kullanıyoruz. Futbolcu iyiyse nüfus kağıdına bakmamıza gerek yok. Kim iyi durumdaysa ona görev veriyorum. İyi sonuçlar alıyoruz" dedi.



GALATASARAY'DA DİAGNE FIRTINASI

GALATASARAY'IN Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, son haftalarda sergilediği başarılı performansla dikkati çekiyor. 29 yaşındaki forvet, son haftalarda takımının skor yükünü üstleniyor. Diagne, son 3 lig maçında 5 gol attı. İstanbul ekibinin 2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine kattığı yıldız golcü, sarıkırmızılı takımda 33 resmi müsabakada forma giydi. Senegalli futbolcu 25'i Süper Lig, 5'i Avrupa Ligi ve 3'ü de Kupası'nda olan bu maçlarda 18 gol attı.