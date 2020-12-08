  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Terim bombası

Terim bombası

Bosna-Hersek Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic’in başarılı teknik adamı göreve getirmek istediği bunun için sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Zvjezdan Misimovic’i devreye soktuğu öne sürüldü.

Terim bombası
Giriş Tarihi: 8.12.2020

Galatasaray'da haftayı 3 puanla kapatmanın sevinci yaşanırken sarıkırmızılı ekibin tecrübeli teknik adamı Fatih Terim ile ilgili ortaya atılan iddialar ise dikkat çekiyor. Terim'in ismi Bosna- Hersek Milli Takımı ile anılırken ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic'in bu konuda çok istekli olduğu konuşuluyor. Zeljkovic'in yapacağı teklifte tecrübeli teknik adama sınırsız yetki ve açık çek sunacağı öne sürüldü.

İKİSİNİ BİR ARADA YAPACAK
Bosna Hersek Futbol Federasyonu Zeljkovic'in bu teklifle ilgili bir dönem G.Saray forması giyen Zvjezdan Misimovic'i devreye soktuğu iddia edilse de Terim'in şimdilik takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Eğer Terim, ret kararını açıklarsa Zeljkovic'in iki görevi de aynı anda yürütme teklifi ile bir kez daha hamle yapacağı konuşuluyor. Terim 2017 yılında da Bosna Hersek Milli Takımı ile anılmış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terim bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA