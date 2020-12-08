Terim bombası

Galatasaray'da haftayı 3 puanla kapatmanın sevinci yaşanırken sarıkırmızılı ekibin tecrübeli teknik adamı Fatih Terim ile ilgili ortaya atılan iddialar ise dikkat çekiyor. Terim'in ismi Bosna- Hersek Milli Takımı ile anılırken ülkenin Futbol Federasyonu Başkanı Vico Zeljkovic'in bu konuda çok istekli olduğu konuşuluyor. Zeljkovic'in yapacağı teklifte tecrübeli teknik adama sınırsız yetki ve açık çek sunacağı öne sürüldü.

İKİSİNİ BİR ARADA YAPACAK

Bosna Hersek Futbol Federasyonu Zeljkovic'in bu teklifle ilgili bir dönem G.Saray forması giyen Zvjezdan Misimovic'i devreye soktuğu iddia edilse de Terim'in şimdilik takımdan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor. Eğer Terim, ret kararını açıklarsa Zeljkovic'in iki görevi de aynı anda yürütme teklifi ile bir kez daha hamle yapacağı konuşuluyor. Terim 2017 yılında da Bosna Hersek Milli Takımı ile anılmış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.