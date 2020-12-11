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Aslan 10 arıyor

Devre arasında ’nın durumunu çözecek olan G.Saray, Brondby forması giyen Lindström ve C.Palace’ta görev alan ile temasta.

Aslan 10 arıyor
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Süper Lig'de 6 maçtır bileği bükülmeyen G.Saray devre arasında kadrosunu daha da güçlendirmenin hesaplarını yaparken öncelikli olarak Belhanda'nın durumunu masaya yatırmayı hedefliyor. Sarıkırmızılıların Belhanda'nın ayrılma ihtimaline göre 10 numara transferinde gaza basacağı öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Brondby forması giyen Jesper Lindström'ün izlenmesi konusunda tavsiyede bulunduğu bildirilirken 20 yaşındaki yıldızın takibe alınmasını istediği gelen haberler arasında. Kulübü ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lindström bu sezonki müthiş performansıyla birçok Avrupa ekibinin de dikkatini çekti.

11 MAÇTA 7 GOL ATTI
Genç 10 numara forma giydiği 11 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri sarstı. Cim Bom'un listesindeki diğer adayın C.Palace forması giyen Max Meyer olduğu biliniyor. 25 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesinin Haziran ayında bitecek olması bu transferin de gerçekleştirme ihtimalini kuvvetlendiriyor.

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