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Haberler Galatasaray Kupa maçında Arda sahada

Kupa maçında Arda sahada

Kupa maçında Arda sahada
Giriş Tarihi: 11.12.2020

Süper Lig'de bu haftayı maç yapmadan geçecek olan G.Saray, kupada salı günü Darıca Gençlerbirliği ile oynayacağı maça odaklanırken kaptan Arda Turan'ın form tutması için bu mücadelede görev alması bekleniyor. Korona virüs testleri negatife döndükten sonra Hatay maçının kadrosuna alınan ancak bu karşılaşmada kulübede oturan oyuncunun Darıca sınavında 11'de başlaması sürpriz sayılmayacak.

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