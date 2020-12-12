G.Saray’da Vedat Muric bombası

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, transferde büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan ancak İtalya'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Vedat Muric için menajerler G.Saray'ın kapısını çaldı. Muric'in menajeri Haluk Canatar dışında bir İtalyan menajer Lazio'dan aldığı yetki belgesiyle Kosovalı oyuncuyu önerdi ve isteyip istemediklerini sordu. Lazio'nun, Türk pasaportlu oyuncu için görüşmeye hazır olduğu bilgisini verdi. Rizespor'da oynarken teknik direktör Fatih Terim'in aldırmak istediği Muric o dönemde Fenerbahçe'yi seçmişti. Galatasaray'ın bu teklifi getiren menajere olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadığı ancak düşünme aşamasına geçtiği belirtildi. Bu arada yönetim uzun zamandır gündeminde olan Salih Uçan'ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı Alanya'da başarılı bir performans ortaya koyan Salih'le da her konuda anlaşan yönetim, ara transfer döneminde Uçan'ı kadroya katmak istiyor.

GELECEĞE YATIRIM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Taylan'da olduğu gibi Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşünüyor. Tecrübeli teknik adamın, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Salih Uçan ve birkaç yerli oyuncuyla daha önümüzdeki yılların iskeletini kurmayı planladığı öğrenildi.



4 MAÇTA OYNADI

Fenerbahçe'den sezon başında Lazio'ya giden Vedat Muric, İtalyan ekibinde şu ana kadar 4 maçta oynadı ve 167 dakikada sahada kaldı. Muric, Türkiye'de de Giresunspor, G.Birliği ve Ç.Rize'de de forma giydi.