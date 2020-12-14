Luyindama yolcu gibi

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da ocak ayında yapılacak operasyon doğrultusunda takımdan gönderilecek isimlerde yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Sarı-kırmızılı takımda orta saha, forvet ve defans hattına transfer yapılması beklenirken, ayrılması muhtemel isimler arasında yönetimin ciddi bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu Luyindama'da yer alıyor. Kongolu defans oyuncusuyla alakalı Afrika basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

EVERTON ARADA TEKLİF YAPACAK

Africa Top Sports'ta yer alan habere göre Luyindama ocak ayında takımdan ayrılacak. Haberde oyuncunun ayrılmasına ilişkin nedenler arasında, teknik direktör Terim'in hoşuna gitmeyen davranışları olduğu kaydedildi. Terim'in birkaç haftadır defansın göbeğinde Marcao-Donk ikilisini oynatıyor olması öne çıkarıldı. Öte yandan son yapılan PCR testlerinde bir futbolcuda korona virüse rastlanıldığı açıklanırken, tedavisine başlanıldığ söylendi.