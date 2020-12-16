G.Saray zorlamadı

ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni mağlup ederek turladı: . 14. dakikada sol taraftan Belhanda'ın ortasında ceza sahası içinde kaleci Gürkan'dan seken topu alan Ali Yavuz Kol'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı. 43'te sağ taraftan ceza sahası içine giren Jesse Sekika'ya Mahmuthan Acar'ın müdahalesi sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi. 44'te topun başına geçen Belhanda topu ağlara gönderdi: 1-0. 77'de Galatasaray defansın arkasına sarkan Oğulcan'la pozisyon üretmek istedi ancak Darıca Gençlerbirliği'nde Fahrettin araya girerek tehlikenin oluşmasını önledi. 88'de Emre Kılınç sağ kanattan topu taşıdı, içeriye kestiği ortaya Ömer Bayram vurdu ancak top kalecide kaldı. Maç 1-0 sona erdi.