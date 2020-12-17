Belhanda’ya tepki yağdı

Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek kupada yoluna devam eden G.Saray'da tur sevinci yaşanırken maçta sarı-kırmızılı takımdan Younes Belhanda ve Emre Akbaba, frikiği kimin kullanacağıyla ilgili bir tartışma sosyal medyada çok konuşuldu. Mücadelenin 70. dakikasında sarıkırmızılı takım, tehlikeli bir yerden frikik kazandı. Tek golün sahibi Belhanda ve Emre Akbaba serbest vuruşu kullanmak için topun başına gitti.

GERGİNLİK SÜRDÜ

Bir süre iki oyuncu tartışırken araya Etebo girdi. Frikiği kullanan Younnes Belhanda topu auta yollarken Emre'nin şutun ardından el kol hareketlerine devam ettiği görüldü. Belhanda-Emre Akbaba kavgası sonrası sosyal medya ayağa kalktı. İşte olayla ilgili bazı paylaşımlar: "Emre Akbaba kırmızı çizgimizdir.", "Belhanda bu takımda olmamalı." "Belhanda bu kaçıncı yeter artık. Herkesin görev alanı var", "Bir takımda Belhanda varsa o takımda freekicleri Belhanda dışında kim varsa o atar."