G.Saray’da Kalu sesleri

G.SARAY'IN transfer çalışmaları ile ilgili her yeni gün bir iddia ortaya atılırken dün de Samuel Kalu ismi gündemde yer aldı. Bu sezon Bordeaux'da ikinci kez kadro dışı bırakılan Samuel Kalu'nun sarı-kırmızılı ekibe önerildiği bildirilirken geçen sezondan beri Nijeryalı kanat oyuncusuna takım arandığı konuşuluyor.



BU KEZ AF YOK

3 haftadır oynamayan oyuncunun bu kez affedilmeyeceği belirtilirken yıldız ekibinin yolunun bu kez Türkiye'ye düşmesi sürpriz sayılmayacak. Kulübü ile 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu için kiralık formülünün de devreye sokulabileceği gelen haberler arasında. Kalu bu sezon Bordeaux kulübü ile 7 karşılaşmaya çıkarken bu süreçte 305 dakika sahada kaldı ve Lens ile Dijon karşılaşmalarında 1'er golü bulunuyor.



2 POZİTİF VAKA DAHA

BU arada Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını duyurdu. Sonuçları pozitif çıkan futbolcuların tedavi protokolü ve karantina süreçlerinin başladığı belirtildi.