Aslan seri peşinde

Süper Lig'de son iki maçını kazanan ve geçtiğimiz haftayı (Bay) geçen Galatasaray, bugün Fatih Karagümrük deplasmanından üç puanla ayrılarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Son 6 maçtır yenilmeyen arada Kayseri ile berabere kalan Cim Bom, yeni seri ile zirve umudunu korumayı amaçlıyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Belhanda, Marcao ve Christian Luyindama, Fatih Karagümrük maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda 14. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecekler.

5 EKSİK VAR

G.Saray'da 5 futbolcu, Fatih Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Ryan Babel ile Radamel Falcao, Fatih Karagümrük'e karşı da oynayamayacak. Üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle süre alamayacak. Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi takımla çalışmalara başlarken teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu maça çıkabilecek.