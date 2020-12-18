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Karagümrük - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri ve Karagümrük - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

18.12.2020, 19:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020,19:03