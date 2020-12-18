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Haberler Galatasaray Karagümrük - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Karagümrük - I

'in 13. haftasının açılış maçında , deplasmanına konuk oluyor. Mücadele ile ilgili tüm bilgileri ve Karagümrük - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Karagümrük - Galatasaray I CANLI ANLATIM

18.12.2020, 19:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020,19:03

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.

FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER

Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech

Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne

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