Karagümrük - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçla ilgili tüm detaylar haberimizde.
FATİH KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KARAGÜMRÜK - GALATASARAY İLK 11'LER
Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ramazan, Ndao, Aatif, Sobiech
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Oğulcan, Feghouli, Emre Akbaba, Diagne
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