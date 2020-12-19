Terim oyundan atıldı

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yaptığı itirazlar sonunda kırmızı kartla oyun alanından atıldı. Fatih Terim gördüğü kart sonrasında da itirazlarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip ligde son oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında dün 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaleci Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in yerine eldivenleri Okan Kocuk'a verdi. Sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi'yi de sahaya sürdü. Galatasaray'da isimleri açıklanmayan 3 futbolcu, korona virüs testleri pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı Radamel Falcao ile Ryan Babel sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.