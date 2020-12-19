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Haberler Galatasaray Terim oyundan atıldı

Terim oyundan atıldı

Terim oyundan atıldı
Giriş Tarihi: 19.12.2020

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim karşılaşmanın 69. dakikasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na yaptığı itirazlar sonunda kırmızı kartla oyun alanından atıldı. Fatih Terim gördüğü kart sonrasında da itirazlarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip ligde son oynadıkları Hatayspor karşılaşmasının 11'ine göre Fatih Karagümrük karşısında dün 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaleci Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir'in yerine eldivenleri Okan Kocuk'a verdi. Sakatlıktan dönen Marcelo Saracchi'yi de sahaya sürdü. Galatasaray'da isimleri açıklanmayan 3 futbolcu, korona virüs testleri pozitif çıkmasından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılı ekipte Kolombiyalı Radamel Falcao ile Ryan Babel sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı.

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