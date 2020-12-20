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’e ağır ceza yolda

Fatih Terim’e ağır ceza yolda
Giriş Tarihi: 20.12.2020

G.Saray'ın Karagümrük'e yenildiği maçta hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun teknik direktör Fatih Terim'e kırmızı kart gösterip oyundan atması maça damga vururken, Terim'in gördüğü kart ve yaptığı açıklamaların ardından ağır bir ceza alacağı ifade edildi. 69. dakikada Arda Turan'a çıkan sarı karta itiraz eden Fatih Terim, hakem tarafından kırmızı kartla tribüne gönderildi. Terim'in hakeme, "Sen futbolu bilmiyorsun futbolu. Akşama ailene anlat Fatih hocayı attım diye. Sen bekçi bile olamazsın" dedi. Fatih Terim, doğrudan kırmızı kart gördüğü için en az 2 maç ceza alacak. Hakemin raporuna göre ise ceza artabilecek.

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