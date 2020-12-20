Galatasaray’da büyük çöküş

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, Fatih Karagümrük'e 2-1 yenilerek ağır bir yara aldı. İstanbul ekibi, 3 puandan olurken, kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim ile futbolcu Marcao da Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düştü. En son 19 Ekim'de Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı kırmızılılar, uzun bir aranın ardından mağlubiyetle de tanıştı. Özellikle Çaykur Rizespor ve Hatayspor maçlarında ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında son iki karşılaşmanın çok uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar, rakibi karşısında kaleyi yalnızca bir kez bulabildi. 13. hafta itibariyle İstanbul ekibi bu sezon en az isabetli şut çektiği maçını yaşadı.

FATİH TERİM ÇÖZÜM ARIYOR

Salı günkü Göztepe maçı öncesi bu durum Fatih Terim'i endişelendirirken, tecrübeli teknik adamın Marcao'nun yokluğunda Luyindama ve Emin Bayram alternatifi bulunuyor. Terim, "Göztepe'yi yenerek yolumuza sağlam adımlarla devam etmek istiyoruz. 3 puan bizim olacak" dedi.