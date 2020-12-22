  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Fatih Terim sahada yok

sahada yok

Karagümrük maçında hakeme itirazı nedeniyle gören G.Saray teknik patronu kulübede olmayacak.

Fatih Terim sahada yok
Giriş Tarihi: 22.12.2020

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün Göztepe karşısında takımının başında sahada yer alamayacak. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek. Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde Göztepe kaşısında yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

G.SARAY'DA 6 EKSİK VAR
Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesi mevcut kadroda 6 eksik bulunuyor. İstanbul temsilcisinde Marcao kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmazken Ryan Babel ve Radamel Falcao ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Göztepe maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan 3 futbolcu da izolasyon süreci nedeniyle bugün kadroda olmayacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Terim sahada yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.