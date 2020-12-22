Fatih Terim sahada yok

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugün Göztepe karşısında takımının başında sahada yer alamayacak. Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek. Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde Göztepe kaşısında yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

G.SARAY'DA 6 EKSİK VAR

Ayrıca sarı-kırmızılı ekipte kritik maç öncesi mevcut kadroda 6 eksik bulunuyor. İstanbul temsilcisinde Marcao kırmızı kart cezası nedeniyle kadroya alınmazken Ryan Babel ve Radamel Falcao ise sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Göztepe maçı öncesi yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan 3 futbolcu da izolasyon süreci nedeniyle bugün kadroda olmayacak.