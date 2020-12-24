Arda Turan direksiyonda

Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 yenerken, sarı-kırmızılı ekibin kaptanı Arda Turan da yıldızlaştı. Teknik direktör Fatih Terim, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada olmadığı maçta Arda Turan tecrübeli çalıştırıcının saha içerisindeki lideri oldu. Turan, İzmir ekibi karşısında hem attığı golle hem de oyunu yönlendirmesiyle İstanbul ekibinin Trabzonspor deplasmanına hasarsız geçmesini sağladı. Sarı-kırmızılılar herhangi bir bocalama dönemine girmeden kaptan Arda Turan'ın önderliğinde zirvedeki gücünü tazeledi. G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim, son 4 maç öncesi sistem değişikliğine gitti. Kayserispor maçıyla başlayan, Çaykur Rizespor ve Hatayspor karşılaşmalarında olumlu sonuç veren ancak Fatih Karagümrük deplasmanında işlemeyen sistem Göztepe maçıyla kabuk değiştirdi.

PAS TRAFİĞİ İYİCE ARTTI

Oğulcan'ın yerine Arda, Emre Akbaba'nın yerine Belhanda görev yaparken, uzun toplar yerine pasa dayalı hücum modeli izlendi. G.Saray, Fatih Karagümrük müsabakasına oranla 134 daha fazla isabetli pas yaparken, 15 defa kaleyi yokladı.