Galatasaray zirveye çıktı

Süper Lig'in 15. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trabzonspor deplasmanından da 3 puanla ayrılarak maç fazlasıyla zirveye oturdu: 0-2. Maçın 6. dakikasında Oğulcan'ın pasında Feghouli'nin vuruşunda top üstten auta çıktı. 11'de Lewis Baker'in uzun pasında Djanin'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'ın sağından az farkla auta çıktı. 25'te Trabzonspor'un soldan kullandığı serbest vuruşta Vitor Hugo'nun kafa vuruşunu kaleci Okan son anda kornere çeldi.

OĞULCAN FARKI AÇTI

45'te sağ taraftan ani gelişen atakta Oğulcan ile paslaşmasında Emre Kılıç'ın vuruşunu kaleci Uğurcan ayaklarıyla çeldi. Dönün topu Arda ağlarla buluşturdu: 0-1. 55'te Ömer Bayram'ın pasında Oğulcan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla hakem Halil Umut Meler ofsayt gerekçesiyle önce golü vermedi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakemin santra noktasını göstermesiyle G.Saray 2-0 öne geçti. 67'de savunmanın yaptığı hata sonrası topu önünde bulan Afobe topu auta attı. 74'te Abdülkadir çalımlarla soldan kale önüne kadar sokuldu. Vuruşunda topu kaleci Okan ayaklarıyla çıkardı. Her iki takım da kalan dakikalarda skoru değiştirme çabası sonuç vermedi ve G.Saray, Trabzon'u 2-0 yendi,

AVCI'DAN TEK HAMLE

Galatasaray'ı konuk eden Trabzonspor'da, geçen haftaki Hatayspor maçına göre tek değişiklik yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Caleb Ekuban'ın yokluğunda sağ kanatta bu kez Yusuf Sarı'ya görev verdi. Bu sezon 9 maçta kadroya giren Yusuf Sarı, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavililerde kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate'nin yanı sıra, Kovid- 19 testi pozitif çıkan Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Ekuban kadroda yer almadı.





OĞULCAN SİFTAH YAPTI

Galatasaray'da Senegalli santrfor Mbaye Diagne, ailesinden bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktığı için tedbir amaçlı kadroya alınmadı. Diagne'nin yokluğunda teknik direktör Fatih Terim, ileri uçta formayı 24 yaşındaki futbolcu Oğulcan'a verdi. Asıl mevkii sağ açık olan Oğulcan, 55. dakikada sahneye çıkarak takımının ikinci golünü kaydetti. Genç futbolcu sarı-kırmızılı ekipteki ilk golünü attı. Aslan'da sakatlıkları bulunan Etebo, Babel, koronavirüs izolasyon sürecini yeni tamamlayan Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra, Fatih Öztürk ve Emre Taşdemir de kadroda bulunmadı. Sarı-kırmızılı ekibin Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 2 ay sonra maç kadrosuna alınarak Trabzonspor karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da son olarak ligin 6. haftasında Erzurumspor maçında kadroda yer alan 34 yaşındaki futbolcu, 8 resmi maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemezken uzatma dakikalarında oyuna girdi.



FEGHOULI SAKATLANDI

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Trabzonspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 28. dakikasında bir ikili mücadele sonrasında kenar yönetimine işaret ederek değişiklik isteyen 31 yaşındaki futbolcu kendini yere bırakarak oyuna devam edemedi. Feghouli'nin tedavisi oyun dışında yapılırken yerine 34. dakikada savunma oyuncusu Ömer Bayram girdi.



TERİM'DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Karagümrük maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle dünkü maçta da takımının başında olamayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Göztepe maçının kadrosundan iki değişiklikle sahaya çıktı. Karagümrük maçında kırmızı kart görerek Göztepe maçında forma giyemeyen Marcao, dünkü maçta Luyindama'nin yerine forma giydi. Diagne'nin yerine de dün Oğulcan forma giyerken Terim, orta alanda değişiklik yapmayarak istikrarı seçti. Göztepe maçında da yer almayan Terim'in yerine yardımcı antrenör Levent Şahin takımın başında görev aldı.