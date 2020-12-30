G.Saray’da hedef Onyekuru

SÜPER Lig'de zirveye yerleşen Galatasaray, ara transfer döneminde nokta atışı isimleri kadrosuna katarak sezonu şampiyon tamamlamak istiyor. İstanbul ekibi, daha önce kadrosunda kiralık olarak oynayan Henry Onyekuru için Monaco ile bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim'in sezon başında da istediği yıldız oyuncu için Fransız kulübüyle pazarlık yapılmaya başlandı. Aynı zamanda Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın menajeri olan William D'Avila ile çalışan Onyekuru, Aslan'da yeniden forma giymek istediğini Galatasaray'a iletti. Menajer D'Avila, Monaco'nun 23 yaşındaki futbolcu için 'kiralık' formülüne kesinlikle karşı olduğunu, ancak 'sezon sonu satın alma şartıyla' kiralama teklifini kabul edebileceğini söyledi.



MONACO İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

BAŞKAN Mustafa Cengiz ve asbaşkan Abdurrahim Albayrak bunun üzerine Monaco'nun Onyekuru'nun bonservisi için ne kadar istediğini sordu, D'Avila ise "7.5 milyon Euro" yanıtını verdi. Sarı-kırmızılılar, UEFA'nın 'sattığın kadar al' kısıtlamasının devam ettiğini gerekçe göstererek, söz konusu rakamda indirim istedi. Pazarlığın sürdüğü belirtildi.