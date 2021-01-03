G.Saray’a Antalya çelmesi

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile yenişemedi: 0-0. 11. dakikada Galatasaray korner atışını paslaşarak kullandı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Belhanda çok sert vurdu ancak kaleci Boffin bu pozisyonda gole izin vermedi. 33'te savunmanın uzaklaştıramadığı top Emre Kılınç'ta kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Saracchi şansını uzaktan denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 45'te topla birlikte ceza sahası içine giren Oğulcan sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 51'de Emre Kılınç, rakibine arkadan yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BOFFİN DEVLEŞTİ

76'da sol kanattan Arda'nın içeriye çevirdiği topa Oğulcan yakın mesafeden ayak koydu, Boffin son anda topu çıkarmayı başardı. 89'da Belhanda Saracchi'yi gördü, onun ceza alanına yaptığı ortaya Kerem kafayı vurdu ancak top Boffin'de kaldı. 90+7'de Saracchi'nin sol kanattan ceza alanına yaptığı ortaya Donk yükseldi ancak kafa vuruşunda top auta gitti. Maç 0-0 bitti

DİAGNE YİNE YOKTU

Sarı-kırmızılı ekipte ailesindeki yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakası nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayan Mbaye Diagne, karantina süreci bitmesine rağmen Antalyaspor müsabakasının kadrosuna da dahil edilmedi. Karantina sürecinin tamamlanmasının ardından hafta içinde takımla çalışmalara katılan Senegalli futbolcu, antrenman eksikliği gerekçesiyle müsabaka kadrosunda yer almadı.

OMAR'IN DURUMU İYİYE GİDİYOR

Göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Vedat Kaya, yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Omar Elabdellaoui'nin durumunun olumlu yönde ilerlediğini söyledi. Kaya, "İlk önce medikal tedaviye başladık. Daha sonra hastanın gözünün durumuna göre medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için belki şu an düşündüğümüz bir adım daha var ama gidişata göre bunlar değişebilir. Görme olarak özellikle sol gözde belirli derecede artış var. Sağ gözde de büyük ölçüde toparlanma var. Onu daha iyi hale getirmek bütün doku yüzeyini olabildiği kadar düzeltmek için yapılan bir işlemdi. Şu ana kadar da her şey olumlu gitti." dedi.