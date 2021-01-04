Aslan’a golcü şart oldu

Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Galatasaray üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle hayli sıkıntıya girerken ara dönemde golcü yıldız takviyesi şart oldu.



FORVET KALMADI

Antalyaspor maçında Kolombiyalı yıldız oyuncu Falcao'nun sakatlanarak uzun süre takımdan ayrı kalacak olması, Diagne'nin de inişli çıkışlı grafiği ve disiplinsiz tavırları yönetimi yeni arayışlara itti. Mutlaka ileri uca bir takviye yapacak olan G.Saraylı kurmaylar şu an boşta olan Nijeryalı forvet Ahmed Musa'yı gündemine aldı. Son olarak Suudi Arabistan'da Al Nasr ekibinde forma giyen 28 yaşındaki golcü oyuncunun menajeri ile bağlantıya geçen kurmaylar ilk temaslardan olumlu sonuç aldı.



DİĞER ADAY COSTA

Sol kanatta da forma giyen futbolcunun bonservis engelinin olmaması transfer ihtimalini kuvvetlendiriyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan futbolcuyla maddi şartların oluşması halinde transfer netlik kazanacak. Atletico Madrid ile yollarını ayıran Diego Costa da adaylar arasında.