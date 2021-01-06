Aslan ağır yaralı

Süper Lig'de geçen hafta Antalyaspor ile yenişemeyen Galatasaray, Konyaspor'a deplasmanda mağlup oldu, zirve yolunda ağır yara aldı: 4-2. 30. dakikada ceza sahasına yapılan ortaya Emre Akbaba röveşata denedi ancak top savunmadan geri geldi. 34'te sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Daci kafayı vurdu. Top üstten auta gitti. 45+3'te sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan'ın ortasına dokunan Diagne topu filelere gönderdi: 1-1.



İKİNCİ YARIDA GOL DÜELLOSU

46'da Guilherme'nin içeriye çevirdiği topta Daci ağları havalandırdı: 2-1. 74'te Linnes yerde kalınca hakem penaltı noktasnı gösterdi. 75'te Digane atışı kullandı, kaleci topu çıkardı. 77'de hakem kalecinin öne çıktığını söyleyerek penaltığı tekarlattı ve Diagne ağları gördü: 2-2. 80'de Abdülkerim ceza sahasında yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi. 81'de Uğur atışı gole çevirdi: 3-2. 90+2'de Shengelia'nın pasında Kravets Okan'ı mağlup etti: 4-2. 90+4'te Babel şutunda, kaleciden seken topta Oğulcan skoru belirledi: 4-3.



EKSİKLER CAN SIKTI

Galatasaray'da Antalyaspor maçında gördükleri kartlar sonucu cezalı olan Emre Kılınç, Arda Turan ve Marcao ile sakatlıkları devam eden Radamel Falcao, Fernando Muslera, Feghouli, Etebo ve Elabdellaoui kadroda yer almadı. Öte yandan aldığı 4 maçlık cezası bu maçla dolan teknik direktör Fatih Terim ile Arda Turan karşılaşmayı tribünden takip ettiler.



GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da son oynanan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Terim, 16. haftada sahasında golsüz berabere kaldıkları Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk 11'inde görev verdiği cezalı duruma düşen Marcao, Emre Kılınç ve Arda'nın yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Diagne'yi sahaya sürdü. Son iki maçta kadroya giremeyen Diagne, Falcao'nun da yokluğunda 11'deki yerini aldı.