Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasında şimdi de transfer savaşı yaşanıyor. F.Bahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Başakşehir'in yıldız oyuncuları Visca ile İrfan Can Kahveci'ye Galatasaray da resmen talip oldu. G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, iki futbolcunun da transferinin gündemlerinde olduğu ve görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Başakşehir'de 10 yıldır görev yapan Edin- Visca ile İrfan Can için sarı-kırmızılıların para artı Falcao'yu vermek istediği belirtildi.

F.BAHÇE DE PAZARLIKTA

Bu gelişme üzerine Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun da özellikle Visca'nın transferi konusunda Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile pazarlık yaptığı öğrenildi.



ASİST KRALI

BAŞAKŞEHİR'İN en istikrarlı futbolcusu olan Visca, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. Boşnak oyuncu 2017-2018'de 15, 2018- 2019'da 14, 2019-2020'de de 12 asistle zirveye çıktı. 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon oynadığı 14 maçta 5 asist yaptı.



4.5 YILDIR KADRODA

G.SARAY ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir'e 2016-2017 sezonunda devre arasında G.Birliği'nden geldi. İstanbul temsilcisinde 4.5 yıldır forma giyen 25 yaşındaki futbolcu takımın değişmez ismi oldu.