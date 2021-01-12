Kupa heyecanı tam gaz

ZİRAAT Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün oynanacak maçlarla start alacak. A Spor ve ATV 'den yayınlanacak maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak ve bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak. Günün en dikkat çeken maçı saat 20.45'te Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak. ATV'den yayınlanacak randevuyu hakem Özgür Yankaya yönetecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları süren Radamel Falcao ve Sofiane Feghouli ile yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası sonrası tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui maçta görev yapamayacak. Gündüz kuşağında ise saat 15.45'te Bursaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşmada Yasin Kol düdük çalacak. Bu mücadele A Spor'dan ekranlara gelecek. Günün bir diğer maçı ise 18.45'te Demir Grup Sivasspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak. Yine A Spor'dan yayınlanacak randevuda Burak Şeker görev yapacak.