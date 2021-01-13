Aslan turladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Galatasaray normal süresi 0-0 biten maçın uzatmama dakikaları da 1-1 eşitlikle sona erdi. Turu geçen ekip penaltı atışları sonunda Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 8-7'lik skorla kupa dışına itti. Maçın 3. dakikasında sağdan Linnes'in ortasında Emre Akbaba'nın vuruşunu kaleci Ertaç çeldi. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi. 30'da Adem Büyük'ün pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda Zeki Yavru'nun şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

KALECİ FATİH DEVLEŞTİ

Maçın normal süresi 0-0 berabere bitti. 102'de Etebo'nun kaptırdığı topta Umut Bulut ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı: 1-0. 110'de Kerem'in pasında müsait durumdaki Emre Kılınç zemine takılarak yerde kaldı. Aslan mutlak golden oldu. 120'de Ömer'in soldan ortasında Luyindama arka direkte iyi yükselerek skoru eşitledi: 1-1. Penaltı atışlarında Yeni Malatyaspor'da Ahmed, Lukoki, Chebake, Ndayishimiye, Wallace ve Murat Akça gole çevirdi. Mustafa Eskihellaç ve Jetmir kaçırdı. Galatasaray'da Taylan, Ömer Bayram, Oğulcan, Diagne, Marcao, Etebo, Emre Kılınç fileleri havalandırdı, Kerem Aktürkoğlu yararlanamadı. Penaltı atışları sonunda Galatasaray 7-6'lık skorla adını çeyrek finale yazdırdı.



FATİH TERİM'DEN ZORUNLU DEĞİŞİM

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ligde 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının kadrosunda sahaya sürdüğü ilk 11'den 4 değişiklik yaptı. Terim, kaleci Okan ve Oğulcan'ı yedek oturturken, hafif sakatlıkları bulunan Donk ile Arda Turan'ı kadroya almadı. Yeni Malatyaspor önünde Fatih, Lyindama, Babel ve Emre Kılınç'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Ev sahibi Yeni Malatyaspor da ise sakatlıkları bulunan golcü Tetteh ve Acguah forma giyemedi. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sofiane Feghouli ve Radamel Falcao ile tedavisine devam eden Omar Elabdellaoui kadroya alınmadı.