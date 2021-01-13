Onyekuru bilmecesi

G.Saray'da üçüncü kez forma giymek için gün sayan Henry Onyekuru'nun transferinde son dakika pürüzü çıktı. Nijeryalı futbolcunun kulübü Monaco'nun 5 milyon Euro bonservis bedeli istemesi, sarı-kırmızılı yönetimi sıkıntıya soktu. Fatih Terim'in ısrarla istediği eski öğrencisiyle kurmaylar her konuda anlaşma sağladı. Ancak Fransız kulübünün yüksek bonservis bedeli istemesi transferi çıkmaza soktu. 2018-2019'da ve geçen sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takımda top koşturan Nijeryalı futbolcu, pandemi sonrası lig devam ederken kulübü Monaco'nun geri çağırmasıyla Galatasaray'dan kopartılmıştı. Yaz döneminde kalan yaklaşık artı 1 milyon Euro bütçeyle sarı-kırmızılılar, Fransızlara kiralık teklifini sunarken, Monaco yönetimi ise bu teklifi reddetti ve 23 yaşındaki forveti Galatasaray'a satın alması koşuluyla verebileceğini iletmişti. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimi, Monaco'nun istediği bonservis bedeli konusunda görüş alışverişi yapıp son planlarını devreye sokacak.